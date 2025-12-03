Не задерживается на месте и меняет телефоны. Мадуро опасается высокоточного удара США

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 03.12.2025 15:00 , Обновлено: 03.12.2025

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опасается, что США нанесут по нему высокоточный удар. Об этом написала американская газета New York Times (NYT). По ее сведениям, из-за страха быть убитым глава Венесуэлы предпринимает экстраординарные меры безопасности.

NYT утверждает, что поговорила с семью чиновниками, близкими к венесуэльскому президенту Николасу Мадуро. Те заявили, что в его окружении царит «атмосфера напряжения и обеспокоенности».

А сам Мадуро, чтобы не попасть под удар ракеты не задерживается подолгу в одном месте и постоянно меняет мобильные телефоны. Также президент Венесуэлы опасается и нападения американского спецназа, поэтому усилил личную охрану. Причем часть ее состоит из телохранителей из Кубы, так как Мадуро обеспокоен возможностью предательства.

Формально, согласно законам США, Белый дом может отдать приказ на ликвидацию президента Венесуэлы, так как недавно его признали главой наркокортеля, который, в свою очередь, признан террористической организацией.

По данным Miami Herald, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Мадуро не отказался от требования покинуть страну, а выдвинул встречные требования об амнистии себе и своему окружению. В то же время, согласно источникам NYT, президент Венесуэлы не оставляет надежды, что выдержит давление США.

Сообщение ньюйоркской газеты пришло на фоне заявлкний самого Трампа: «Мы будем наносить удары и на суше. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут злодеи, и мы очень скоро начнём».