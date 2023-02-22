🎥 Видео

Опубликовано: 22.02.2023 17:03 , Обновлено: 22.02.2023

На стадионе «Лужники» в Москве 22 февраля прошел «митинг-концерт». На нем выступали актер Владимир Машков, певец Григорий Лепс, группа «Любэ», а также другие российские музыканты и артисты. На сцене спел и президент РФ Владимир Путин. Концерт не обошелся без казусов. Собрали самые яркие события.

«Не побоюсь по локоть руки в кровь запачкать»

Рэп с такими словами исполнил награжденный орденом Мужества за участие в войне в Украине сержант Николай Романенко (по мотивам песни «Катюша»).

«И я не знаю, Катя, что будет дальше. Я знаю, что мы победим однозначно. И я не побоюсь по локоть руки в кровь запачкать, Это война, и не мы ее начали. Но мы закончим. Когда? Еще не точно».

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Гитары вместо скрипок

Также на концерте включили фонограмму гитар вместо скрипок:

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«По полю, по полюшку на колесах гроб»

Тем временем бард Александр Ванюшкин, которого ведущие назвали «Василием Теркиным наших дней», спел песню «Триста тридцать три», в которой есть слова «На машине свастика, за рулем укроп. По полю, по полюшку на колесах гроб».

Он заявил, что песня посвящена российским артиллеристам, которые воют в Украине.

Песня на украинском языке про «Новороссию»

Также на митинге исполнили рэп, который назвается как украинская народная песня — «Плыве Кача».

В ней пленного украинца называют «иродом» и спрашивают, «как тебе эта новая Новороссия?».

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Фотографии с концерта

Что сказал Путин в «Лужниках»?

Сам Путин поздравил собравшихся в «Лужниках» с Днем защитника отечества, прослушал (и спел вместе со всеми) гимн и ушел.

«Сегодня, в рамках „специальной военной операции” — мы собрались здесь на праздничное мероприятие, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство — прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят здесь рядом с нами. Они сражаются мужественно, героически, храбро. Мы ими гордимся и в их честь трижды „Ура!“. Они должны услышать наше приветствие», — заявил он.

«Гречка закончилась, чая нет»

Кстати, не все остались довольны митингом-концертом.

«Гречка закончилась, хот-доги тоже закончились, чая нет, люди замерзли, люди массово уходят», — слышно на видео.

Панцирь-С1

К слову, СМИ заметили на Воробьевых горах напротив «Лужников» установку ПВО. Утверждают, что это комплекс Панцирь-С1.

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