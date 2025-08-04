Не контролирует себя? Американские психиатры заподозрили деменцию у Трампа

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.08.2025 08:46 , Обновлено: 04.08.2025

Американские психиатры усмотрели признаки деменции или иного когнитивного заболевания в поведении президента США Дональдая Трампа и высказали мнение о том, что ему следовало бы пройти нейропсихиатрическое обследование.

Издание The Guardian, которое в Белом доме называют не иначе как “рупором левых”, поставило под сомнение психическое здоровье Трампа, обратив внимание на некоторые странности в его поведении на публичных мероприятиях и пресс-конференциях. По мнению журналиста Адама Гэббатта, Трамп в последнее время часто теряет мысль разговора и резко переключается с одной мысли на другую .

В качестве примера журналист привёл недавнюю встречу Трампа с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась в минувшие выходные. Тогда Трамп во время обсуждения вопросов иммиграции в какой-то момент резко переключился на другую тему, обрушившись с критикой на ветроэнергоустановки.

“Ещё одно, что я говорю Европе: мы не позволим построить ветроэнергоустановку в Соединённых Штатах. Они убивают нас. Они уничтожают красоту наших пейзажей”, - процитировало издание американского президента. Как отметило The Guardian, Трамп безостановочно в течение двух минут говорил об этих ветроэнергоустановках, бездоказательно утверждая, что они “приводят в движение” китов и что энергия ветра “убивает птиц” (на самом деле, согласно статистике экологов, доля птиц, погибающих от турбин, ничтожна мала и в разы меньше, чем количество птиц, погибающих от домашних кошек и от попадания на линии электропередач).

Отвлекается, не подумав”

Резкие перемены темы разговора являются примером того, что Трамп “отвлекается, не подумав” и “просто переключает темы, не контролируя себя и не удерживая связного повествования”. Такую оценку поведению Трампа дал Гарри Сигал, старший преподаватель кафедры психологии Корнелльского университета и кафедры психиатрии Медицинского центра Вейля Корнелла.

Ещё одним признаком развивающегося нейродегенеративного заболевания, на который обратили внимание журналисты The Guardian - его “забывчивость” на факты и события , произошедшие в недавнем прошлом. Так, когда в минувшее воскресенье на пресс-конференции его спросили о голоде в секторе Газа, Трамп, похоже, не смог вспомнить о помощи, которую США оказали сектору Газа, и забыл, что другие также внесли свой вклад.

Трамп заявил, что США выделили 60 миллионов долларов “две недели назад” и добавил: “Хотелось бы хотя бы услышать благодарность. Ни одна другая страна ничего не дала”. По мнению журналиста Адама Гэббатта Трамп “не осознавал или не помнил”, что другие страны выделяли средства Газе: Великобритания объявила о пакете помощи в размере 80 миллионов долларов в июле, а Европейский союз выделил 170 миллионов евро в качестве помощи. Более того, журналисты The Guardian не нашли никаких доказательств или просто официальных сообщений о выделении США заявленных Трампом 60 миллионов долларов Газе две недели назад. Лишь в июне Госдепартамент США одобрил грант в размере 30 миллионов долларов Фонду помощи Газе (Gaza Humanitarian Foundation).

“Уровень мышления действительно снижается”

Сигал отметил, что ещё одной особенностью, свидетельствующей о “сомнительной остроте ума” Трампа, является его склонность к конфабуляциям - ложным воспоминаниям, которые человек считает истинными, хотя они не соответствуют действительности. “Это когда он берёт идею или что-то, что уже произошло, и добавляет к этому то, чего ещё не было”, - пояснил специалист.

Громкий пример таких ложных воспоминаний произошел в середине июля, когда Трамп заявил, что его дядя, покойный профессор Джон Трамп, обучал Теда Качиньского, более известного как Унабомбер, в Массачусетском технологическом институте. Как отметило The Guardian, это просто не может быть правдой, поскольку, во-первых, дядя Трампа умер в 1985 году, а Качиньский был публично назван Унабомбером только в 1996 году. Во-вторых, Качиньский не учился в Массачусетском технологическом институте.

“История совершенно бессмысленна, но рассказана очень тепло и проникновенно, словно он её вспоминает. Уровень мышления действительно снижается”, — констатировал Сигал.

По словам Ричарда А. Фридмана, профессора клинической психиатрии и директор клиники психофармакологии в Медицинском колледже Вейля Корнелла, “любой непредвзятый эксперт в области психического здоровья был бы очень обеспокоен” последними выступлениями Дональда Трампа.

“Если бы ко мне обратился пациент с речевой бессвязностью, отвлеченным мышлением и повторяющейся речью, которые сейчас регулярно демонстрирует Трамп, я бы почти наверняка направил его на тщательное нейропсихиатрическое обследование, чтобы исключить когнитивное заболевание”, - заявил специалист.

В свою очередь Джон Гартнер, психолог и писатель, проработавший 28 лет доцентом кафедры психиатрии в Медицинской школе Университета Джонса Хопкинса, ещё в июне этого года заявил, что поведение Трампа демонстрирует “классические признаки деменции” , а в последнее время у него можно наблюдать, по мнению эксперта, “резкое ухудшение исходного состояния и функций”.

“Если посмотреть фильмы 1980-х годов, [Трамп] действительно был чрезвычайно красноречив. Он всё ещё был придурком, но мог излагать свои мысли отточенными абзацами, а теперь ему действительно трудно доводить мысль до конца, и это серьёзный проигрыш”, - заявил Гартнер, который во время первого срока Трампа стал соучредителем организации «Duty to Warn» — группы специалистов по психическому здоровью, считавших, что у Трампа злокачественное нарциссическое расстройство личности. По его мнению, “дальше будет только хуже” и Трамп вряд ли продержится до конца второго срока.

[inf]В самом Белом доме категорически отрицают любые заявления о психическом нездоровье Трампа.

“Умственная проницательность президента Трампа не имеет себе равных, и он работает не покладая рук, чтобы добиться потрясающих сделок для американского народа”, — заявила недавно пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что 79-летний Трамп никогда не публиковал полных медицинских данных о себе. В августе прошлого года в интервью телеканалу CBS заявил, что на последнем медицинском осмотре врач поставил ему «высшую оценку».

Новость Телеграф