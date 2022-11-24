"Не было сил" - Меркель рассказала, как пыталась уговорить Путина не начинать войну

Опубликовано: 24.11.2022 17:15 , Обновлено: 24.11.2022

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она планировала созвать европейские переговоры с Владимиром Путиным за год до его вторжения в Украину, но в итоге не увидела никакой возможности повлиять на российского президента в конце своего срока полномочий.

Меркель рассказала журналу Spiegel news в интервью, опубликованном в четверг, что она и президент Франции Эммануэль Макрон планировали устроить независимый формат переговоров с Путиным в рамках Европейского совета в 2021 году, ее последним летом на этом посту. “Но у меня больше не было сил настаивать, потому что, в конце концов, все знали: она уходит осенью”, - сказала Ангела Меркель.

[info_b]Меркель, которая ушла из политики после 16 лет пребывания у власти после выборов в Германии в сентябре 2021 года, официально передала бразды правления Олафу Шольцу из ее партии социал-демократов в декабре того же года, сообщает Reuters. Президент США Джо Байден встретился с российским лидером в июне 2021 года.[/info_b]

Говоря о своем прощальном визите в Москву в августе 2021 года, Меркель, свободно говорящая по-русски, сказала Spiegel: “Ощущение было предельно ясным: С точки зрения силовой политики с тобой покончено. Для Путина важна только власть”.