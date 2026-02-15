Навроцкий призвал Польшу создать собственное ядерное оружие

Опубликовано: 15.02.2026 16:15 , Обновлено: 15.02.2026

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика должна рассмотреть вопрос о разработке собственного ядерного оружия из-за угрозы с востока. Об этом глава государства сообщил в интервью Polsat News.

Дуда настаивает на том, что Польша должна развивать собственный ядерный потенциал, соблюдая при этом все международные нормы.

«Я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту», — сказал президент в интервью, однако не назвал сроков, когда страна может начать разработку ядерного оружия.

На вопрос о том, позволят ли Соединенные Штаты Польше пойти по этому пути, поскольку Варшава является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Дуда ответил: «Я не знаю, но мы должны двигаться в направлении, которое позволит нам начать работу».

«Мы — страна, расположенная на самом краю вооруженного конфликта, и мы знаем, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше», — добавил президент, пояснив свои мотивы и рассказав, почему хотел бы иметь ядерное оружие.

Напомним, что вопрос ядерного сдерживания активно обсуждается и в Европе. Европейские страны, которые не имеют собственного оружия массового поражения (ОМП), задумались о том, что США во время президентства Дональда Трампа не смогут гарантировать их безопасность.

Буквально на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что ведет переговоры с Францией о европейской ядерной обороне. Мерц призвал к реорганизации трансатлантических отношений на фоне потрясений, связанных со вторым сроком Дональда Трампа.