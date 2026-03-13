Навроцкий наложил вето на европейский кредит в 43 млрд евро для модернизации польской армии

Опубликовано: 13.03.2026 09:37 , Обновлено: 13.03.2026

Польский президент наложил вето на закон, который до этого одобрили обе палаты польского парламента. Он должен был заложить основу контроля и финансирования польской армии на гигантские 43 млрд евро за счёт европейского льготного кредита.

“Это огромный внешний заем на 45 лет в иностранной валюте. Этот заем будет бременем для наших детей и внуков на долгие годы вперед», — заявил Навроцкий, выступая по случаю своего вето.

Польша является крупнейшим бенефициаром европейской программы SAFE, и может получить около 43,7 миллиарда евро, или почти 200 миллиардов злотых. Согласно заявлению правительства, 89% этих средств могут пойти польским оборонным компаниям.

В конце февраля Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял законопроект о реализации программы ЕС по предоставлению кредитов на вооружение SAFE (безопасность). Он предусматривает создание Финансового инструмента повышения безопасности, управляемого Банком национальной экономики (БГК), через который правительство сможет получать доступ к европейским средствам.

Законопроект был одобрен Сенатом (с поправками). У президента Навроцкого было время до 20 марта, чтобы подписать его или наложить вето. В четверг, 12 марта, он заявил в телеобращении, что не подпишет законопроект, поскольку он «подрывает польский суверенитет и независимость».

«Механизм SAFE — это масштабный иностранный заем, взятый на 45 лет в иностранной валюте, с процентными платежами, которые могут достигать 180 миллиардов злотых. Таким образом, полякам придется вернуть сумму, вдвое превышающую размер займа, а западные банки и финансовые учреждения получат прибыль», — заявил президент. «Политики, которые сейчас хотят заимствовать средства по механизму SAFE, должны помнить, что этот заем будет обременять наших детей и внуков на долгие годы вперед», — заявил Навроцкий.

Согласно опросу Opinia24, проведенному для телеканалов Fakty и TVN24, 53% опрошенных поляков считают, что президент должен был подписать законопроект о реализации программы ЕС SAFE.

Премьер-министр Польши Дональд Туск оперативно отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого наложить вето на законопроект.

«Президент упустил свой шанс проявить себя как патриот. Позор!» — написал он. Одновременно глава правительства объявил, что в пятницу (13 марта) в 9:00 состоится внеочередное заседание Совета министров, на котором правительство представит свой ответ на решение Кароля Навроцкого.

Согласно заявлениям правящей коалиции, у них есть план как обойти вето президента Польши и всё-таки получить льготный кредит от ЕС на гигантскую сумму.

Согласно заявлению правительства, значительная часть денег будет выделена на системы противовоздушной обороны, включая программу SAN по борьбе с беспилотниками. Финансирование также покроет расходы на беспилотные системы, в том числе на разведывательные дроны FlyEye производства польской компании WB Group, а также на ударные и разведывательные системы на базе беспилотников.

Средства фонда SAFE также будут выделены на зенитные установки «Пярун» производства польской компании «Меско», радары управления огнём «Сайна», а также на оборудование, произведённое в Польше: транспортные средства, самоходные миномёты «Рак» и гаубицы «Краб» производства компании «Хута Сталовая Воля», транспортёры «Росомак» с завода в Семиановице-Слёнске и боевые машины пехоты «Борсук» производства компании «Сталовая Воля».

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал, что у Навроцкого «была уникальная возможность существенно поддержать модернизацию армии», поскольку «средства из программы SAFE гарантируют скорейшее завершение очень важных этапов преобразования нашей армии и более быстрое создание сильнейшей армии в Европе». Однако он отметил, что президент «не воспользовался этой возможностью».

«Это вето направлено не против правительства, а против безопасности Польши! Мы будем реализовывать план Б, потому что этого требует польское государственное устройство. Особенно когда в мире возникают новые войны и новые угрозы. Мы не можем оставаться пассивными и рассчитывать на мнимую прибыль и креативную бухгалтерию, которая не укрепит нашу армию. У нас нет времени на ожидание и пустые обещания», — написала Косиняк-Камыш.