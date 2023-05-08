НАТО привело в боевую готовность свои самолёты у Черного моря

Опубликовано: 08.05.2023 20:48 , Обновлено: 08.05.2023

Подразделения воздушных сил НАТО были приведены в боевую готовность после нападения российского истребителя на польский самолет, выполнявший патрулирование в рамках миссии европейского пограничного агентства Frontex, сообщил официальный представитель НАТО.

«Подразделения воздушной полиции НАТО (выполняет задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства — прим. ред.) приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с опасным поведением российского военного самолета рядом с польским самолетом над Черным морем вблизи Румынии. НАТО сохраняет бдительность», — так заявили брюссельскому корреспонденту RMF FM в пресс-службе НАТО.

Это означает, что Североатлантический альянс очень серьезно относится к этому вопросу и не недооценивает его, пояснил Роберт Пщель, многолетний сотрудник НАТО и бывший глава миссии Североатлантического альянса в Москве.

Эксперт указал, что НАТО теперь будет сопровождать невооруженные самолеты Frontex (Европейское агентство пограничной и береговой охраны — прим. ред.).

Он добавил, что это сигнал для россиян, совершающих подобные провокации, о том, что самолеты Frontex могут рассчитывать на поддержку НАТО .

В коммюнике НАТО не уточнили, что такое «повышенная готовность», поскольку это секретные оперативные решения, однако они могут касаться, например, сокращения времени реагирования или увеличения количества самолетов НАТО, патрулирующих воздушное пространство в регионе.