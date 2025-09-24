Нашумевший дом в Польше разрушила ракета голландского истребителя F-35 - Onet

Опубликовано: 24.09.2025 16:18 , Обновлено: 24.09.2025

Польское издание Onet сообщило со ссылкой на анонимные источники, что дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства разрушила ракета, выпущенная голландским истребителем F-35. Это произошло во время вторжения в Польшу десятков БПЛА.

Варшава обвинила в инциденте Россию, а та в ответ заявила, что у Польши нет доказательств. В свою очередь власти Беларуси сообщили (Польша это признала), что помогли соседям информацией с радаров о приближении дронов.

В то же время польские и союзные войска действовали совместно для уничтожения влетевших в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября БПЛА.

Сначала в Польше сообщили, что в дом врезался российский беспилотник. Позже газета Rzeczpospolita сообщила, что здание было повреждено шальной зенитной ракетой, выпущенной польским истребителем F-16.

Однако неофициальные выводы Onet свидетельствуют о том, что дом в Вырыках был поврежден ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 , который также принимал участие в операциях союзных войск.