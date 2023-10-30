"Нашли ее череп" - В Израиле подтвердили убийство девушки, фото которой после атаки ХАМАС облетело весь мир - Bild

Опубликовано: 30.10.2023 16:01 , Обновлено: 26.02.2025

Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал в интервью заместителю главного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру, что ЦАХАЛ обнаружил череп 22-летней гражданки Германии Шани Люк.

Ее фото облетело весь мир после 7 октября, когда террористы ХАМАСа напали на музыкальный фестиваль на границе с сектором Газа.

[info_b]В то же время, Министерство иностранных дел Израиля удалило опубликованное ранее сообщение о том, что было подтверждено, что Шани Лук мертва , заменив его сообщением, в котором по-прежнему подтверждается ее смерть, но больше не упоминается, что ее тело было найдено. Ранее немецкие СМИ сообщали, что ее останки были идентифицированы с помощью ДНК.[/info_b]

«Мне очень жаль, но я должен сообщить, что убийство и гибель Шани Люк подтверждены. Найден её череп, — сказал президент Израиля. — Это значит, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда атаковали, пытали и убивали израильтян. Это большая трагедия, и я выражаю глубочайшие соболезнования её семье».

Израильский политик рассказал, что ее тело лишь недавно удалось опознать, рассказал Герцог. По словам президента Израиля, ещё 40 трупов так и не были пока идентифицированы, поскольку подверглись жесточайшим пыткам, сожжению и расчленению.

О смерти девушки также сообщила ее мать: “К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых”.

Сразу после нападения в интернете появилось видео, снятое террористами, на котором в кузове пикапа видно тело девушки с татуировками. Именно по ним опознали Шани Люк. Позднее в ХАМАС заявили, что девушка выжила и получила медпомощь, хотя у нее тяжёлая травма готовы.