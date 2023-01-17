Население Китая впервые сократилось за 60 лет

Опубликовано: 17.01.2023 08:24 , Обновлено: 17.01.2023

Китай вступил в "эру отрицательного прироста населения" после того, как официальные данные показали историческое сокращение численности населения впервые с 1961 года.

Национальное бюро статистики Китая сообщило во вторник, что на конец 2022 года в стране проживало 1,41175 миллиарда человек по сравнению с 1,41260 миллиардами годом ранее, что на 850 000 меньше. Это ознаменовало начало того, что, как ожидается, будет длительным периодом сокращения численности населения, несмотря на значительные усилия правительства по обращению тенденции вспять.

Выступая накануне публикации данных, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и делам сельских районов Всекитайского собрания народных представителей Цай Фанг заявил, что численность населения Китая достигла своего пика в 2022 году, намного раньше, чем ожидалось.

“Эксперты в области народонаселения и экономики предсказали, что к 2022 году или не позднее 2023 года моя страна вступит в эпоху отрицательного прироста населения”, - сказал Цай.

В прошлом году уровень рождаемости в Китае составил 6,77 рождений на 1000 человек, по сравнению с 7,52 рождений в 2021 году, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. В реальных цифрах в 2022 году было зарегистрировано более чем на миллион рождений меньше, чем в предыдущем году (10,62 миллиона).

В стране также зафиксирован самый высокий уровень смертности с 1976 года, зарегистрировав 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с показателем 7,18 смертей в 2021 году.