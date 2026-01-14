НАБУ пришло с обысками к Тимошенко и обвинило в коррупции

Опубликовано: 14.01.2026 11:41 , Обновлено: 14.01.2026

Следователи из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в среду, 14 января, пришли с обысками в офис руководителя одной из фракций Верховной рады - главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Сама политик любые обвинения в коррупции в свой адрес отрицает, а обыски назвала "грандиозным пиар-ходом".

“НАБУ и САП уличили руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады Украины в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование „за“ или „против“ конкретных законопроектов”, —говорится в официальном заявлении САП, без прямого упоминания фамилии Тимошенко.

Тем не менее, о том, что подозрения в коррупции на этот раз действительно пали на лидера «Батькивщина», вскоре подтвердила сама Тимошенко. Сами обвинения в свой адрес политик назвала “абсурдными” и упрекнула силовиков в том, что у них якобы не было разрешения суда на проведение обыска.

“Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск – грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации” - написала в своих соцсетях утром 14 января Тимошенко.

Глава «Батькивщины» убеждена, что вручение подозрений от НАБУ и САП является очередной попыткой устранить её как “политического конкурента”.

Отметим, что части 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, по которому предварительно открыли уголовное дело антикоррупционные органы, Тимошенко может грозить наказание от штрафа до лишения свободы на четыре года.

Впрочем, для Тимошенко это далеко не первое уголовное дело. Ещё в 2001 году при президенте Кучме ей довелось провести порядка 40 дней в следственном изоляторе по обвинению в контрабанде газа. Десять лет спустя, после прихода к власти Януковича, ей предъявили более серьёзные обвинения - в превышении полномочий при подписании соглашения с российским “Газпромом” в 2009 году.

В результате Тимошенко получила тюремный срок на 7 лет, но отсидела всего два с половиной года - с августа 2011 по февраль 2014-го. На свободу Тимошенко вышла по решению Верховной рады Украины и этому способствовали события Евромайдана.