На Запорожской АЭС объявили угрозу аварии из-за ночной ракетной атаки РФ

Опубликовано: 09.03.2023 08:56 , Обновлено: 09.03.2023

В ночь на 9 марта Россия нанесла очередной массированный удар по гражданским объектам и энергетической инфстраструктуре в Украине, применив новую тактику. В результате Запорожская АЭС (ЗАЭС) оказалась на грани радиационной катастрофы. Ракетная атака в этот раз продолжалась 6 часов.

В Энергоатоме Украины сообщили, что россияне повредили последнюю линию, которая питала ЗАЭС.

“Сейчас станция работает на дизельных генераторах. Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС»,- написал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

“В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации. 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток”, - заявили в “Энергоатоме”.

Власти Украины пока не спешат с подробностями новой атаки, однако заявили, что РФ применила новую тактику со множеством ложных целей. По состоянию на 6:30 9 марта зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

В Киеве зафиксировано одно попадание ракеты и ещё повреждения от обломков сбитой. Около 15% жителей столицы Украины остались без света.

“Террористы делают свои максимальные усилия, чтобы лишить нас света. Они продолжают террор мирных людей. Но они никак не могут понять, что после того, что мы уже прошли, нас им не сломать и мы уверенно продолжаем движение к цели очистки украинской земли от российского хлама”, - прокомментировал ночную атаку глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, не дав подробностей о попаданиях и разрушениях.