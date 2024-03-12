На видео попало падение российского Ил-76 - погибли 15 человек

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Опубликовано: 12.03.2024 14:47 , Обновлено: 12.03.2024

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области России. По данным Министерства обороны РФ, на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров. Кадры падающего самолёта с горящим двигателем сняли на видео очевидцы.

По данным военного ведомства, ЧП произошло во вторник, 12 марта, около 13:00. Предварительной причиной катастрофы в Минобороны назвали пожар одного из двигателей, который загорелся при взлете. В пользу этой версии говорят видео, которые появились в российских телеграм-каналах.

[info_b]Внимание! На представленных ниже видео присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

По данным телеграм-канала Baza, Ил-76 взлетел с аэродрома “Северный”. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог. По предварительным данным, пилот попытался увести самолет от жилых застроек, в результате чего борт рухнул в лесополосе, недалеко от местного кладбища.

На одном из видео видно, как у самолета в воздухе отвалился двигатель.

На другом видео видно, как со стороны леса в небо поднимается густой черный дым.

В настоящее время на аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Первые кадры с места крушения самолета опубликовал телеграм-канал Mash. Губернатор региона Станислав Воскресенский сообщил, что пожар, вспыхнувший на месте крушения, уже потушен.

Сообщается, что на месте ЧП уже работают эксперты.