На видео попало крушение части 750-метрового моста в Китае

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Опубликовано: 11.11.2025 20:00 , Обновлено: 11.11.2025

Значительная часть недавно открытого моста обрушилась в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Инцидент произошел на национальном шоссе, соединяющем центральные районы страны с Тибетом. По данным местных властей, сообщений о жертвах пока нет.

На самом деле, полиция города Марканг закрыла 758-метровый мост «Хунци» для всего транспорта еще днем в понедельник. Как раз тогда пришли первые сообщения о трещинах на близлежащих склонах. На дорогах тоже были обнаружены трещины, а также были зафиксированы сдвиги в горном рельефе.

Во вторник днем ситуация на склоне ухудшилась, что спровоцировало оползни, которые привели к обрушению подъездной эстакады моста и части дорожного полотна.

Строительство моста было завершено в начале этого года, о чем ранее сообщала подрядная организация — компания «Сычуань Роуд энд Бридж Групп» (Sichuan Road & Bridge Group) в публикации в социальных сетях.