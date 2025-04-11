На видео попало, как вертолёт рухнул в реку в Нью-Йорке – 6 человек погибли

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Опубликовано: 11.04.2025 07:21 , Обновлено: 11.04.2025

В четверг, 10 апреля, туристический вертолет рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке. Момент крушения попал на камеры случайных свидетелей ЧП и были выложены в Сеть. В результате погибли все шесть человек, находившиеся на борту, включая семью Туристов из Испании с тремя детьми и пилота.

По данным издания The New York Times, которое сослалось на неназванные источники в правоохранительных органах, погибшие туристы - это Агустин Эскобар, руководитель немецкой технологической компании Siemens (SIEGn.DE), его супруга и трое детей.

По данным Reuters, полиция Нью-Йорка переслала запросы на подтверждение того, что Эскобар был на борту вертолета, в Береговую охрану США. Береговая охрана заявила, что у нее пока нет имен жертв. В компании Siemens пока комментариев не давали.

На одном из видео, выложенных очевидцами крушения в интернет, видно, как вертолёт камнем падает в реку, на другом - как спасательные и полицейские катера кружат вокруг участка реки, куда упал вертолет - над поверхностью воды при этом виднелись лишь шасси вертолета. Полиция предположила, что вертолёт, оказавшись в воде, перевернулся вверх дном.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, вертолет Bell 206, принадлежащий компании New York Helicopter Tours, вылетел около 15:00 по восточному времени (19:00 по Гринвичу) с вертолетной площадки в центре города и пролетел на север над рекой Гудзон. Достигнув моста Джорджа Вашингтона, он повернул на юг и через несколько минут рухнул, затонув около Нижнего Манхэттена.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте уже инициировали расследование трагического инцидента.