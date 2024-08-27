На видео попало, как в России за 20 минут 32 авто улетели в отбойник. Как так?

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Опубликовано: 27.08.2024 08:28 , Обновлено: 27.08.2024

Срезу 32 автомобиля улетели в отбойник буквально в течение 20 минут на одной из трасс на подъезде к российскому Ставрополю. На видео, снятом очевидцем, показано, как машины в буквальном смысле скользят по проезжей части, а водители не в силах ни удержать авто на своей полосе, ни затормозить и в результате машина одна за одной неизбежно скатывались к обочине, врезаясь в металлический отбойник. В российской Госавтоинспекции по Ставропольскому краю рассказали, что стало причиной столь необычного массового ДТП.

Всё произошло в понедельник, 26 августа, около 16:00 на 16-м километре трассы “Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД Кавказ”. Очевидцы сняли на видео, как машины, одна за одной, соскальзывают с проезжей части, устремляясь к отбойнику.

По данным ГИБДД Ставрополья, причиной стало казалось бы незначительное ДТП грузовика марки Shacman, который ехал в Невинномысск. Водитель не справился с управлением по касательной столкнулся с разделительным отбойником. Однако при этом был задет топливный бак, из которого начало вытекать топливо. Вот оно-то и стало причиной массовой аварии - образовавшаяся на проезжей части скользкая плёнка стала непреодолимым препятствием для большинства авто, которые буквально превратились в снаряды для кёрлинга.

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Согласно информации ГИБДД, в аварии пострадало как минимум пять человек - их отправили в больницу Невинномысска. На трассе Ставрополь — Невинномысск образовалась трёхкилометровая пробка, а инспекторам пришлось временно организовать реверсивное движение.