На видео попало, как в Питере стреляют из дробовика в ОМОНовца
🎥 Видео
В центре Санкт-Петербурга из дробовика выстрелили в сотрудника ОМОНа. Видео с места происшествия появилось в Сети 24 февраля.
Кадры опубликовало издание «Фонтанка» в своем телеграм-канале. На нем видно людей в форме и слышны выстрелы.
[Telegram_widget url=“https://t.me/fontankaspb/35640”]
По информации СМИ, силовика госпитализировали с тяжелым ранением в живот. Пишут, что в него стреляли картечью из обреза ружья.
Кто стрелял и почему — неизвестно. Но стрелка задержали.