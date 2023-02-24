На видео попало, как в Питере стреляют из дробовика в ОМОНовца

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2023 13:01 , Обновлено: 24.02.2023

В центре Санкт-Петербурга из дробовика выстрелили в сотрудника ОМОНа. Видео с места происшествия появилось в Сети 24 февраля.

Кадры опубликовало издание «Фонтанка» в своем телеграм-канале. На нем видно людей в форме и слышны выстрелы.

[Telegram_widget url=“https://t.me/fontankaspb/35640”]

По информации СМИ, силовика госпитализировали с тяжелым ранением в живот. Пишут, что в него стреляли картечью из обреза ружья.

Кто стрелял и почему — неизвестно. Но стрелка задержали.