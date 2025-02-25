На видео попало, как в Южной Корее обрушился строящийся мост – 4 погибших

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Опубликовано: 25.02.2025 11:31 , Обновлено: 25.02.2025

В Южной Корее во вторник, 25 февраля, обрушился мост на строительной площадке, где возводится скоростная автомагистраль из пригородного Ансона в столичный Сеул. Момент обрушения моста попал на камеру и разлетелся по соцсетям. По официальным данным, в результате ЧП погибли и пострадали несколько рабочих.

По соцсетям разлетелось видео, снятое, судя по всему, одним из рабочих, на трассе, которая пролегала под обрушившимся мостом.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, ЧП произошло около 9:50 на участке скоростной автомагистрали Сеул-Седжон примерно в 65 км к югу от столичного Сеула.

Несколько плит, установленных на бетонных опорах, обрушились на землю, сбив с ног или похоронив под собой десяток рабочих. По последним данным пожарных, четверо из них погибли, пятеро получили серьезные травмы, а один - легкие травмы. Спасательные работы велись больше 4 часов.

Застройщик - компания Hyundai Engineering - уже принес публичные извинения за гибель людей и травмы и пообещал провести “тщательное расследование точной причины” ЧП.