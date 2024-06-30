На видео попало, как участница фаершоу загорелась во время выступления
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Несчастный случай произошёл на днях в городе Люберцы Московской области. Во время показательных выступлений на Дне молодежи у здания местной администрации загорелась одна из участниц огненного шоу. Видеокадры с моментом, когда девушку охватило пламя, попали в Сеть.
По данным российского Telegram-канала Baza, на одной из артисток во время выступления загорелся рюкзак с керосином. К счастью, пламя удалось быстро потушить, однако девушке потребовалась госпитализация.
Среди других участниц выступления и зрителей пострадавших нет.
[info_b]Внимание! На представленных ниже видео содержатся жестокие кадры.[/info_b]
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