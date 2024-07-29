На видео попало, как молния ударила в посетителей главного храма Вооружённых сил РФ

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Опубликовано: 29.07.2024 09:57 , Обновлено: 29.07.2024

В Сети появилось видео момента удара молнии в посетителей главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Она угодила прямо в верхушку зонта, под которым укрывался от дождя один из мужчин.

Трагический инцидент произошёл на центральной площади парка “Патриот” в Одинцовском районе Московской области, где располагается Главный храм Вооруженных сил РФ.

На кадрах видно, как после удара молнии упал не только сам мужчина, в руках которого был зонт, но и ещё два человека, шедших рядом. По данным Telegram-канала Mash, двое мужчин после удара оказались в тяжёлом состоянии, а вот 61-летняя женщина осталась в сознании. Позднее стало известно, что одного из мужчин медикам спасти не удалось.