На видео попало, как кот сбил лапой дрон в Украине

🎥 Видео

Опубликовано: 04.01.2025 13:42 , Обновлено: 04.01.2025

В Сети опубликовали видео, на котором кот лапой сбил дрон, вероятно, в Украине. Животное своим поступком уберегло дом от удара беспилотника.

На кадрах заметно, что беспилотник летел в сторону дома, однако после удара лапой кота врезался в итоге в столб рядом. После этого животное стало смотреть на дрон.

Где точно случился инцидент, не известно. По [link href=“https://lenta.ru/news/2025/01/03/kot-sbil-ukrainskiy-bespilotnik-v-dnr-i-popal-na-video/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] российского портала Lenta.ru, это был дрон ВСУ в поселке самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). “В пабликах пишут, что это был украинский учебный дрон”, - [link href=“https://t.me/stranaua/181962” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Telegram-канал “Политика страны”.