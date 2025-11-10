На видео попало, как гигантская волна смыла людей в океан

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Опубликовано: 10.11.2025 16:06 , Обновлено: 10.11.2025

Гигантская волна обрушилась на пирс популярного курорта Пуэрто-де-ла-Крус на испанском острове Тенерифе, унеся в океан десяток человек. В результате инцидента, случайно попавшего на камеры, погиб один человек, ещё девять получили травмы.

Всё произошло в минувшую субботу на пирсе популярного испанского курорта Пуэрто-де-ла-Крус. На море в этот день разыгрался сильный ветер и в какой-то момент пирс накрыло многометровыми волнами.

Очевидцы, снимавшие разбушевавшуюся стихию на камеры, засняли тот момент, когда волной снесло в океан несколько человек. Большинству из них удалось выбраться, не без помощи посторонних. Одного человека спасти не удалось

По данным испанских СМИ, этот день стал для испанского курортного острова одним из самых смертоносных за последнее время. Всего за день в результате инцидентов с приливными волнами погибли три человека, по меньшей мере 15 получили ранения в разных частях Тенерифе.

Инцидент на пирсе в Пуэрто-де-ла-Крус оказался самым масштабным по количеству пострадавших. Ещё один опасный инцидент произошёл на пляже Роке-де-лас-Бодегас в Таганане. Там в воде оказались шесть французских туристов, которые проигнорировали предупреждения об опасных волнах, вывешенные на берегу.

На пляже Эль-Кабесо-де-Гранадилья-де-Абона, на юге острова, в море было обнаружено тело мужчины. Спасатели и скорая помощь Канарских островов пытались реанимировать его, но, к сожалению, спасти жизнь мужчины не удалось.

А вечером в местный Координационный центр по чрезвычайным ситуациям и безопасности поступило ещё одно сообщение о том, что в районе Чарко-дель-Вьенто, в муниципалитете Ла-Гуанча, в море унесло мужчину. Спасателям удалось обнаружить его на вертолёте и доставить в больницу на Тенерифе, однако медикам ничего не оставалось, как диагностировать не совместимые с жизнью травмы, а вскоре - и смерть мужчины.