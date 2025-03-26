На видео попало, как два французских военных самолёта столкнулись в небе во время учений пилотажной группы

🎥 Видео

Опубликовано: 26.03.2025 08:04 , Обновлено: 26.03.2025

Два самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France 25 марта столкнулись во время учений на авиабазе 113 на востоке Франции. Инцидент был заснят на видео очевидцами и попал в интернет, разлетевшись по соцсетям.

Информацию о происшествии в небе подтвердил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По данным источника агентства AFP в Военно-космических силах Франции, двое пилотов и один пассажир смогли катапультироваться и “были в сознании” после ЧП.

В свою очередь в управлении ВВС Франции сообщили, что трое пилотов находятся “в относительно критическом состоянии”. Двоих доставили в больницу в Сен-Дизье, а третий, получивший множественные травмы, был передан армейским врачам.

По информации французских СМИ, один из самолетов при падении врезался в бункер, из-за чего на месте падения вспыхнул пожар. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

[info_b]Patrouille de France — французская пилотажная группа, состоящая из лёгких самолётов Alpha Jet, одна из самых старых пилотажных групп в мире. Во время полётов они используют генераторы дыма цвета французского флага - белого, синего, красного.На различных мероприятиях летают под музыку, что делает их выступления особенно зрелищными. Самая известная фигура, которую выполняют пилоты Patrouille de France - “Пронзённое сердце”. [/info_b]

https://youtu.be/qwrpfe-07KQ