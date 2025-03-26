На видео попало, как два французских военных самолёта столкнулись в небе во время учений пилотажной группы
Два самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France 25 марта столкнулись во время учений на авиабазе 113 на востоке Франции. Инцидент был заснят на видео очевидцами и попал в интернет, разлетевшись по соцсетям.
Информацию о происшествии в небе подтвердил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По данным источника агентства AFP в Военно-космических силах Франции, двое пилотов и один пассажир смогли катапультироваться и “были в сознании” после ЧП.
В свою очередь в управлении ВВС Франции сообщили, что трое пилотов находятся “в относительно критическом состоянии”. Двоих доставили в больницу в Сен-Дизье, а третий, получивший множественные травмы, был передан армейским врачам.
По информации французских СМИ, один из самолетов при падении врезался в бункер, из-за чего на месте падения вспыхнул пожар. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
[info_b]Patrouille de France — французская пилотажная группа, состоящая из лёгких самолётов Alpha Jet, одна из самых старых пилотажных групп в мире. Во время полётов они используют генераторы дыма цвета французского флага - белого, синего, красного.На различных мероприятиях летают под музыку, что делает их выступления особенно зрелищными. Самая известная фигура, которую выполняют пилоты Patrouille de France - “Пронзённое сердце”. [/info_b]