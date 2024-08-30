На видео попала попытка Boeing приземлиться в японском аэропорту в разгар тайфуна

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Опубликовано: 30.08.2024 12:32 , Обновлено: 30.08.2024

В четверг, 29 августа, мощный тайфун Шаньшань обрушился на юго-запад Японии, из-за чего местные власти объявили эвакуацию миллионов жителей из населённых пунктов, которые, по расчётам специалистов, могли оказаться на пути шторма. Как следствие, сотни тысяч домов остались без электричества, а авиакомпании отменили почти 800 рейсов, поскольку посадить самолёты в условиях тайфуна оказалось практически невыполнимой задачей. В Сети появилось видео одной из неудачных попыток посадить пассажирский Boeing 737-800 в аэропорту Фукуоки, столицы одноименной префектуры на севере острова Кюсю.

На видео попало, как самолёт компании Jeju Air, летевший из Сеула (Южная Корея) в японскую Фукуоку, не смог совершить посадку в аэропорту в четверг, 29 августа, из-за сильного ветра. На кадрах видно, как борт Boeing 737-800 раскачивает мощными потоками, из-за чего самолёту пришлось уйти на второй круг. По данным телеканала CBS News, который сослался на данные сервиса FlightAware, пилоты всё же смогли посадить самолёт - примерно через 30 минут после первой неудачной попытки.

Между тем, по данным местного телеканала NHK, за прошлые сутки от последствий тайфуна в Японии погибли три человека, число пострадавших уже перевалило за 70. Японская энергетическая компания Kyushu Electric сообщила, что из-за ураганного ветра обесточены порядка 255 тыс. домохозяйств в семи префектурах на острове Кюсю. Власти вынуждены были приостановить ​​работу почтовых и курьерских служб, супермаркетов и даже крупных заводов, включая всемирно известных автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda.

По данным синоптиков, порывы ветра в разгар стихии достигали скорости в 50–70 метров в секунду. По их словам, тайфун Шаньшань по своим последствиям имеет все шансы стать одним из самых мощных, из когда-либо обрушившихся на юго-запад Японии.

В свою очередь белорусское посольство в Японии уже 30 августа обратилось к гражданам Беларуси, призвав их “оставаться в безопасности и строго соблюдать меры, установленные японским правительством”.