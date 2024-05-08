На видео попал момент разрушения завода торнадо. Сколько секунд потребовалось?

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Опубликовано: 08.05.2024 09:40 , Обновлено: 08.05.2024

В американском городе Линкольн (штат Небраска) мощный торнадо привёл к полному разрушению здания завода Garner Industries. Этот момент попал на камеру видеорегистратора в одном из автомобилей, припаркованных неподалёку. На то, чтобы снести здание чуть ли не до основания, атмосферному вихрю потребовалось каких-то пару десятков секунд.

Сама запись была сделана еще 26 апреля, когда серия разрушительных торнадо пронеслась по американским штатам Небраска, Айова, Оклахома, Канзас и Техас. Однако в Сеть запись с камеры автомобильного регистратора попала лишь на днях. По ней можно оценить скорость и разрушительную силу стихии - вихрь подминал под себя всё, что попадалось ему на пути, без разбору. В результате, по информации телеканала Fox, в здании, площадь которого превышала 10 тыс. квадратных метров, полностью снесло крышу и уничтожены три стены промышленного здания.

По данным телеканала, внутри здания в тот момент, когда к нему приблизился торнадо, находилось 70 сотрудников. Всем им удалось отделаться лишь легкими травмами. Автомобиль, в котором находилась камера, остался целым и невредимым, тогда как те авто, которые оказались на пути вихря, поднимало в воздух и отбрасывало на 70-100 метров в сторону.

Местные СМИ также сообщили, что сам завод едва ли сможет восстановить свою работу в скором времени: стихия уничтожила практически всё автоматизированное оборудование, инструменты, инвентарь и инженерные сооружения предприятия. В результате руководству компании пришлось уволить 62 сотрудника предприятия.

США пережили новую волну торнадо

Между тем, во вторник, 7 мая, по США прокатилась новая волна торнадо. В этот раз основной удар пришёлся на штаты Мичиган и Оклахома. В ряде округов местные власти объявили чрезвычайное положение.

Так, в частности в Мичигане в городе Портидж серьёзно пострадал местный логистический центр компании FedEx. Там торнадо повредил крышу и несколько погрузочных площадок, а также грузовиков компании. По словам начальника полиции Портиджа Ника Армолда, никто из сотрудников компании серьезно не пострадал.

Серьёзно досталось и городской застройке Портиджа, а также местным трейлерным паркам, очень популярным в США.

А в городе Барнсдал в штате Оклахома, по данным местных СМИ, не обошлось без жертв - погиб как минимум один человек. На пути прохождения торнадо там также остались сплошные обломки вместо жилых домов.