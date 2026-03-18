На стороне Украины воюют новейшие роботы-терминаторы — депутат Госдумы РФ

Опубликовано: 18.03.2026 21:49 , Обновлено: 18.03.2026

Заместитель председателя Комитета Госдумы (Государственной думы) России по информационной политике Андрей Свинцов в эфире у блогера объявил, что в Украину на фронт прибыли «терминаторы» — человекоподобные роботы.

Мало того, по его словам, они уже воюют на передовой в рядах ВСУ (Вооруженных сил Украины). По его словам, первые два образца таких роботов уже участвуют в боевых действиях.

Российский депутат сравнил их с персонажами из фильма «Терминатор». Позже Свинцов уточнил, что речь идёт пока лишь о двух машинах, которые используются в пилотном формате, но, по его словам, «уже воюют».

И на самом деле, по сообщению журнала TIME, американская компания поставила украинским войскам двух человекоподобных роботов Phantom MK-1 для испытаний в реальных условиях.

Разработанные компанией Foundation из Сан-Франциско, машины прибыли в феврале и проходят оценку в зонах боевых действий, главным образом для разведки и снабжения в районах повышенного риска.

Phantom MK-1, примерно человеческого размера, может обращаться со стрелковым оружием, от пистолетов до винтовок M-16, и обладает низкой тепловой сигнатурой (тепловым излучением), аналогичной человеческой.

Компания Foundation рассматривает это развертывание как возможность усовершенствовать технологию в реальных условиях поля боя, поскольку у фирмы уже есть многомиллионные контракты с американскими военными.

Реакция общественности в социальных сетях варьируется от сравнений с научной фантастикой до скептицизма по поводу долговечности роботов в грязи, артиллерийском обстреле и радиоэлектронной борьбе (РЭБ).