На Шри-Ланке гоночное авто влетело в толпу зрителей - 7 человек погибли

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Опубликовано: 22.04.2024 09:16 , Обновлено: 22.04.2024

Трагедией завершился очередной этап гоночных соревнований Fox Hill Super Cross 2024, которые в минувшие выходные проходили на Шри-Ланке. По данным местных СМИ, пилот одного из гоночных авто не справился с управлением, сошёл с трассы и влетел прямо в толпу зрителей.

По данным издания RT, жертвами трагического инцидента на ралли Fox Hill Super Cross 2024 стали семь человек, в том числе восьмилетняя девочка. Ещё 21 человек получил травмы, причём некоторые - весьма серьёзные. По данным местных СМИ, состояние нескольких госпитализированных пострадавших медики оценили как критическое, поэтому число жертв ещё может вырасти.

После трагедии мероприятие приостановили, власти инициировали полицейское расследование.

Тем временем в соцсети X появились первые кадры после того, как гоночное авто влетело в толпу зрителей.

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