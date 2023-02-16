На севере Крыма прогремел сильный взрыв

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Опубликовано: 16.02.2023 16:00 , Обновлено: 16.02.2023

В городе Армянск на севере Крыма 16 февраля прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили очевидцы и ряд телеграм-каналов. Позже информацию прокомментировали назначенные Россией власти.

Местные жители сообщили, что слышали взрывы в районе воинской части Армянска.

Тем временем в Сети опубликовали фото и видео, на которых видно густой дым.

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Также в местных чатах писали о том, что «что-то бахнуло раза три» и «хлопок был громкий». Некоторые предположили, что работает ПВО.

Спустя время советник «главы Крыма» Аксенова Олег Крючков прокомментировал взрыв в районе Армянска.

Он утверждает, что российские военные «проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов» и призвал «доверять официальным источникам».