На севере Крыма прогремел сильный взрыв
В городе Армянск на севере Крыма 16 февраля прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили очевидцы и ряд телеграм-каналов. Позже информацию прокомментировали назначенные Россией власти.
Местные жители сообщили, что слышали взрывы в районе воинской части Армянска.
Тем временем в Сети опубликовали фото и видео, на которых видно густой дым.
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Также в местных чатах писали о том, что «что-то бахнуло раза три» и «хлопок был громкий». Некоторые предположили, что работает ПВО.
Спустя время советник «главы Крыма» Аксенова Олег Крючков прокомментировал взрыв в районе Армянска.
Он утверждает, что российские военные «проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов» и призвал «доверять официальным источникам».