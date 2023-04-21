На российском ТВ показали страдания финнов из-за инфляции. Но зрители заметили кое-что странное

Опубликовано: 21.04.2023 12:39 , Обновлено: 24.04.2023

На российском федеральном телеканале «Пятый канал» в сюжете заявили, что в Финляндии «из-за антироссийских санкций» продукты «подорожали на 40%». В качестве доказательства там показали кадр якобы с ценами одного из местных магазинов. Но зрители заметили нюанс.

Так, на заставке «эксклюзивного репортажа» появилась картинка, на которой покупатель стоит у хлебного киоска с вывеской “Leipää”.

Однако зрители заметили, что, во-первых, хлеб по-фински пишется с одной ä — Leipä. Об этом рассказал в своем телеграм-канале известный российский журналист Андрей Орехъ. К тому же он считает, что «вывеска настолько неумело прифотошоплена, что это видно даже прищурившись».

Обновлено Позже журналист уточнил, что "Leipää" в этом случае написано правильно. Все потому, что «Leipä = хлеб. Leipää = некоторое количество хлеба», — написал он.

Во-вторых, если увеличить картинку и посмотреть на ценники, то на них видно надписи «пирог с говяд», «пирог с лимон» и «пирог с яблок». Как пошутил журналист, это «традиционная финская выпечка».

«Цены указаны, очевидно, в евро — помним, что дело происходит в Европе. И сразу становится понятно, что Финляндии скоро хана, потому что 50 евро за пирог с говяд даже скандинавские зарплаты не выдержат», — написал он с иронией.

К слову, на момент написания новости на заставке стояла уже другая фотография.

Однако предыдущая сохранилась в кэше Google. Кроме того, картинка с хлебным магазином стоит на сайтах, которые перепечатали текст «Пятого канала». Например: