На российском курорте в Туапсе обнаружили гигантский разлив нефти

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Опубликовано: 04.11.2025 08:19 , Обновлено: 31.03.2026

Сразу несколько источников поделились спутниковыми снимками района в Черном море рядом с нефтеналивным терминалом в Туапсе. Они свидетельствуют о разливе нефти, произошедший после ночной воскресной атаки беспилотников.

Так, спутниковый снимок компании Planet Lab показал утечку нефти, растянувшуюся примерно на 3,6 километра от терминала. Анализ был проведен на основе данных NASA.

Еще один снимок от компании Airbus, опубликованный украинским телеграм-каналом Exilenova+, также показал наличие нефтяного пятна в акватории.

Что известно о повреждениях

Оперативный штаб Краснодарского края после атаки в ночь на воскресенье подтвердил повреждения инфраструктуры нефтеналивного терминала и двух иностранных судов. Но не говорил о последствиях и разливе нефти.

В свою очередь, российский Телеграм-канал «Досье Шпиона» со ссылкой на свои источники утверждал о возгорании на четырех танкерах. Данная информация также не имеет официального подтверждения.

При этом атакованный «РН-Морской терминал Туапсе» принадлежит «Роснефти» и является одним из крупнейших в России. Через него на экспорт отправляются нефтепродукты с нескольких НПЗ компании.

На данный момент официальные комментарии федеральных властей России о масштабах разлива и его экологических последствиях отсутствуют. Известные заявления ограничиваются информацией от Оперативного штаба Краснодарского края о повреждениях инфраструктуры в результате атаки.

Российские курорты в Туапсе на Черном море не в первый раз сталкиваются с крупными разливами нефтепродуктов. В декабре 2024 года после крушения обветшавших российских нефтетанкеров в Керченском проливе в акваторию попало не менее 4000 тонн мазута, что привело к серьезным экологическим последствиям.

По заявлению главы Минприроды РФ Александра Козлова, работы по очистке побережья от того разлива планировалось завершить к маю 2026 года, хотя некоторые эксперты выражали сомнения в этих сроках. Теперь же, в случае новой утечки, российский курорт останется нефтяным пятном ещё надолго.