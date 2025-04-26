На похоронах Папы Римского заметили охрану с оружием из «Звездных войн». Что за оно?

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Опубликовано: 26.04.2025 13:43 , Обновлено: 26.04.2025

В эти дни Ватикан, где 26 апреля проходит церемония прощания с Папой Римским Франциском, буквально трещит по швам. По приблизительным оценкам, на похоронах присутствовало более 100 тыс. верующих со всего мира и для того, чтобы церемония прошла без инцидентов, служба безопасности усилила охрану в итальянском анклав. В соцсетях завирусилось видео с сотрудниками службы безопасности Ватинака, в руках которых заметили необычное оружие. Интернет-пользователи сравнили его с оружием из голливудской космической саги "Звёздные войны".

На видеозаписи видно, что сотрудники службы безопасности Ватикана на похоронах понтифика работали в паре: в руках одного из них было необычное устройство, действительно, чем-то напоминающее бластер из популярного фантастического фильма, а в руках другого - бинокль, в который мужчина осматривал окрестности Собора Святого Петра.

Эти кадры свидетельствуют о том, что Ватикан держит руку на пульсе, ведь данное оружие - ни что иное как “дрон-пушка” или “глушилка дронов”. Это специальное оружие для обезвреживания беспилотных летательных аппаратов - электромагнитным импульсом оно выводит из строя системы связи и навигации дронов и заставляет беспилотники приземлиться или вернуться в исходную точку полёта.

В последние годы разработки подобного футуристического оружия значительно ускорились, а некоторые современные модели способны нарушить работу беспилотников даже на расстоянии нескольких километров.

Подобная техника уже применяется в боевых условиях — например, в Украине, где Вооружённые силы активно используют ей для борьбы с российскими беспилотниками.