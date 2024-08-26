На одном из крупнейших НПЗ России в Омске произошел взрыв

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Опубликовано: 26.08.2024 12:58 , Обновлено: 26.08.2024

На Омском нефтеперерабатывающем заводе в РФ 26 августа произошел взрыв, в результате чего там возник пожар.

По данным Telegram-канала Baza, взорвалась установка АВТ-11, которая используется для разделения нефти на фракции и переработки. По сообщениям местных жителей, перед пожаром “был слышен громкий хлопок”, затряслись дома и задрожали окна.

По информации Baza, площадь пожара - 1000 квадратных метров, из ABT-11 идет огонь. При взрыве пострадали два человека, они, продолжили в источнике, в тяжелом состоянии: у одного оторвало конечность, у второго - закрытая черепно-мозговая травма и контузия.

“Угроза новых взрывов сохраняется”, - написала Baza.

[info_b]Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, принадлежащее компании «Газпром нефть». Завод производит порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и другую продукцию.[/info_b]