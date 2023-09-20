На нефтебазе в Сочи прогремел взрыв. Что случилось?

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Опубликовано: 20.09.2023 11:54 , Обновлено: 20.09.2023

Утром 20 сентября в Сочи на складе горюче-смазочных материалов в районе сочинского аэропорта прогремел взрыв - загорелся резервуар для нефтепродуктов. Согласно заявлению мэра города Алексея Копайгородского, пострадавших в результате вспыхнувшего пожара удалось избежать, равно как и перебоев в работе аэропорта - он продолжил работать в штатном режиме.

На тушение пожара у спасателей ушлой около трех часов. По данным городской администрации, пожаром была охвачена площадь в 100 квадратных метров. К его тушению привлекли 15 единиц техники и более 60 спасателей.

Причину возгорания мэр не озвучил, заявив, что сейчас её устанавливают специалисты. Между тем, местные жители сообщили о том, что взрыву на нефтебазе предшествовали звуки, характерные для беспилотников.

“Живем почти рядом с аэропортом. Было слышно, как что летит и потом взрыв!”, - рассказали очевидцы и поделились видео с камер наблюдения.

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Телеграм-канал SHOT также опубликовал видео с моментом взрыва на нефтебазе, утверждая, что топливный резервуар загорелся после попадания в него беспилотника. Однако, качество съемки (ЧП произошло в тёмное время суток) не позволяет разглядеть сам дрон на видео.

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В другом сочинском телеграм-канале также появилось видео с места ЧП, на котором видно, как один из специалистов, обследовавших базу после тушения пожара, выносит с территории некий объект, на котором авторы видео разглядели обломки дрона-камикадзе.

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Отметим, что в Минобороны России об обнаружении беспилотных летательных аппаратов в районе Сочи утром 20 сентября не сообщали.