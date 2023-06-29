На лице Байдена заметили странные знаки. Как объяснили?

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Опубликовано: 29.06.2023 10:53 , Обновлено: 29.06.2023

На брифинге в Белом доме журналисты заметили на лице у президента США странные отметины. Они поинтересовались, откуда они появились?

Корреспондентам пояснили, что Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, отметил портал strana.news.

Западные СМИ, ссылаясь на источник в администрации президента США отметили, что использование аппарата не связано с какой-то новой болезнью или условиями окружающей среды. У американского лидера наблюдается апноэ - затруднение и задержка дыхания ночью. Маска, из-за которой остались отметины, нужна, чтобы улучшить качество сна.

Фото: t.me/stranaua

Фото: t.me/stranaua

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