На Курской АЭС вспыхнул пожар после взрыва боевого беспилотника

Опубликовано: 24.08.2025 10:49 , Обновлено: 24.08.2025

Вблизи Курской атомной электростанции в ночь с 23 на 24 августа взорвался боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По данным пресс-службы АЭС, на месте вспыхнул пожар, а мощность единственного работающего энергоблока станции упала на половину.

В официальном Telegram-канале Курской АЭС сообщили, что атака беспилотника зафиксирована 24 августа в 00:26 по московскому времени.

“При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок №3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет”, - отчитались в пресс-службе предприятия.

Там также заявили, что радиационный фон в результате инцидента с дроном не изменился ни на промышленной площадке Курской АЭС, ни на прилегающей территории станции и “соответствует естественным природным значениям”.

Согласно официальным данным, в настоящее время на Курской АЭС работает только один из четырёх энергоблоков - блок №3. Энергоблок №4 официально выведен на плановый ремонт, а блоки № 1 и 2 остаются в режиме работы без генерации. Это означает, что данные энергоблоки не вырабатывают электроэнергию, но они и не остановлены полностью и требуют постоянного охлаждения, поскольку внутри реактора остаётся загруженное ядерное топливо.

Российская сторона возложила ответственность за атаку на Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако с украинской стороны инцидент пока никак не комментировали.

Согласно утренней сводке российского Министерства обороны, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 95 украинских беспилотных летательных аппаратов. В числе регионов, где российские военные зафиксировали беспилотники, помимо Курской области, оказались также Брянская, Тверская, Калужская, Орловская, Тамбовская, Новгородская, Белгородская, Ростовская, Смоленская, Самарская, Ленинградская области, Татарстан, а также Крым.