На Кубе произошёл тотальный блэкаут – 10 млн человек остались без света

Опубликовано: 17.03.2026 08:42 , Обновлено: 17.03.2026

Национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя в понедельник, 16 марта. Об этом сообщила компания-оператор сети. В результате около 10 миллионов жителей островного государства остались без электричества на фоне введенной США нефтяной блокады, которая парализовала и без того устаревшую систему генерации электроэнергии на Кубе.

Оператор энергосети UNE сообщил в социальных сетях, что расследует причины тотального блэкаута, последнего в серии масштабных отключений, которые могут длится от нескольких часов до нескольких дней. Руководство компании исключило вероятность аварий на ведущих электростанциях, но пока так и не определило первопричину обрушения энергосистемы, предположив системную проблему с передачей электроэнергии.

По словам официальных лиц, они начали восстановление электроснабжения на отдельных участках национальной сети, но когда удастся полностью восстановить работу энергосистемы, прогнозов не дают.

Система производства и передачи электроэнергии на Кубе крайне изношена и давала сбои и раньше, но теперь к этим проблемам прибавилось отсутствие топлива для электростанций из-за давления со стороны США, усилившегося после захвата в январе этого года президента Венесуэлы Николаса Мадуро — самого важного иностранного покровителя Кубы.

Президент США Дональд Трамп прекратил поставки венесуэльской нефти на Кубу и пригрозил ввести пошлины на любую страну, продающую нефть этой стране В результате, по данным агентства Reuters, с начала этого года Куба приняла в своих портах всего два небольших судна с топливом.

Первый танкер, прибывший из Мексики и до этого регулярно поставлявший топливо на остров, был отправлен в январе из порта Гаваны. Второе судно, из Ямайки, в феврале доставило на остров сжиженный нефтяной газ (то есть бытовой газ, которым обычно заправляют баллоны для газовых плит).

Венесуэла, некогда главный поставщик нефти на Кубу, в этом году топливо на остров не поставляла вовсе. В прошлом месяце государственная компания Венесуэлы PDVSA загрузила бензин в танкер, который ранее использовала для перевозки топлива на Кубу, однако судно так и не покинуло венесуэльские территориальные воды.