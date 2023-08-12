На Крымском мосту снова раздались взрывы
Российские телеграм-каналы сообщили, что Крымский мост 12 августа окутало непонятным дымом. В итоге, назначенная Россией местная администрация запретили движение по сооружению.
Тем временем, жители Керчи сообщили о взрывах, которые слышали со стороны моста. А издание Mash сообщило, что украинская армия действительно попыталась атаковать мост, но сработала система ПВО.
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Получил ли мост повреждения, пока неизвестно. Украинские тг-каналы сообщают, что повреждены могли быть два пролета.
Возможно, дым вокруг Крымского моста
- это специальная дымовая завеса. По словам назначенного РФ главы администрации Крыма Сергея Аксенова силами ПВО были сбиты две ракеты, которыми ВСУ попытались атаковать Крымский мост.
В Минобороны РФ заявили, что "Украиной была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет".
В то же время, глава офиса президента Украины Андрей Ермак после сообщений о дыме над Крымским мостом выложил в своем твиттере песню «Yellow Submarine». Как бы намекая на возможную атаку морских дронов.
Ранее Телеграф сообщил, что украинский дрон подбил российский танкер “Sig”, стоявший на якоре к югу от Керченского пролива в районе Крымского моста в ночь на 5 августа. По данным российского морского спасательно-координационного центра, судно получило пробоину, однако разлива топлива и затопления судна не произошло. Все 11 человек экипажа серьёзно не пострадали.