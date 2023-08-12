На Крымском мосту снова раздались взрывы

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Опубликовано: 12.08.2023 13:31 , Обновлено: 22.01.2026

Российские телеграм-каналы сообщили, что Крымский мост 12 августа окутало непонятным дымом. В итоге, назначенная Россией местная администрация запретили движение по сооружению.

Тем временем, жители Керчи сообщили о взрывах, которые слышали со стороны моста. А издание Mash сообщило, что украинская армия действительно попыталась атаковать мост, но сработала система ПВО.

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Получил ли мост повреждения, пока неизвестно. Украинские тг-каналы сообщают, что повреждены могли быть два пролета.

Обновлено Возможно, дым вокруг Крымского моста это специальная дымовая завеса. По словам назначенного РФ главы администрации Крыма Сергея Аксенова силами ПВО были сбиты две ракеты, которыми ВСУ попытались атаковать Крымский мост.

Обновлено В Минобороны РФ заявили, что "Украиной была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет".

В то же время, глава офиса президента Украины Андрей Ермак после сообщений о дыме над Крымским мостом выложил в своем твиттере песню «Yellow Submarine». Как бы намекая на возможную атаку морских дронов.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что украинский дрон подбил российский танкер “Sig”, стоявший на якоре к югу от Керченского пролива в районе Крымского моста в ночь на 5 августа. По данным российского морского спасательно-координационного центра, судно получило пробоину, однако разлива топлива и затопления судна не произошло. Все 11 человек экипажа серьёзно не пострадали.