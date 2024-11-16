На кадры попало, как ракета Израиля врезалась в жилую многоэтажку в Бейруте

📷 Фото

Опубликовано: 16.11.2024 11:32 , Обновлено: 16.11.2024

Фотограф международного информагентства Associated Press сделал серию снимков, на которых видно, как израильская ракета приближается к многоэтажному жилому дому в Бейруте и врезается в него, вызывая тем самым мощный взрыв. Этот квартал был одним из пяти зданий, которые подверглись многочисленным авиаударам в пятницу.

По информации издания, Армия обороны Израиля нанесла удар после нескольких дней интенсивных бомбардировок столицы Ливана Бейрута. После изучения детальных снимков эксперты пришли к выводу, что ЦАХАЛ использовала «бомбу и компоненты, в том числе стабилизатор, кожух электропроводки и хвостовую часть, которая соответствовала 900-килограммовой бомбе общего назначения серии Mk-84, оснащённой хвостовым комплектом для управляемых боеприпасов Boeing».

[info_b]К слову, сообщений о погибших не поступало, передал британский телеканал Sky News.[/info_b]





















Ранее Telegraf.news писал, что ливанская военизированная группировка «Хезболла» назначила своим новым руководителем 71-летнего Наима Касема. Он был заместителем убитого Израилем Хасана Насраллы.

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