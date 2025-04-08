На Филиппинах началось извержение одного из высочайших вулканов - эвакуировали уже 1300 человек

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Опубликовано: 08.04.2025 10:48 , Обновлено: 08.04.2025

Один из высочайших вулканов на Филиппинах - стратовулкан Канлаон на острове Негрос - начал извергаться утром во вторник, 8 апреля. Кадры извержения быстро разлетелись по Сети, а местные власти закрыли небо для гражданских самолётов вблизи вулкана и объявили экстренную эвакуацию порядка 1300 жителей острова.

Глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкол сообщил, что извержение на острове Негрос началось в 5:51 утра по местному времени и в настоящее время ещё продолжается.

Местные службы по управлению чрезвычайными ситуациями приведены в состояние повышенной готовности, занятия в школах приостановили.

По оценкам специалистов, пока наибольшую опасность для людей представляют выбросы пепла, поэтому местных жителей призвали носить маски, чтобы предотвратить обострения хронических и острых респираторных заболеваний. В Сети уже появились кадры из двух деревень - Мансаланао и Саг-Анг - улицы которых покрылись слоем серого вулканического пепла.

















Во время первого вулканического выброса столб пепла, по оценкам специалистов, поднялся на высоту порядка 4000 метров - этот момент также удалось снять на видео. Пирокластические потоки зафиксированы на южных склонах Канлаона, который является популярным туристическим объектом на Филиппинах.