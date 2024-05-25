На Эвересте образовались очереди

🎥 Видео

Опубликовано: 25.05.2024 20:16 , Обновлено: 25.05.2024

Один из альпинистов, покоривших самую высокую гору на Земле, Ник Шеррард поделился видео, на котором видно, что там выстраиваются настоящие очереди из желающих попасть на самую высокую точку.

“Настоящим символом статуса в 2024 году станет возможность встать в очередь на Эверест”, - написал автор видео.

Джомолунгма (так называют Эверест местные жители) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м). Кстати, подъём на вершину занимает около 2 месяцев. Сюда входит и время, потраченное на акклиматизацию и обустройство лагерей. Альпинисты в среднем теряют 10—15 кг от массы тела за время восхождения.

Страны, на территории которых находятся подступы к вершине, берут плату не только за восхождение на неё, а также за ряд обязательных услуг (транспорт, офицер связи, переводчик и т. п.). Устанавливается также очерёдность подъёма экспедиций. Дешевле всего взойти на Джомолунгму со стороны Тибета (КНР) по классическому маршруту с севера.

Популярность восхождения на Эверест в последние годы вызвала опасения, что переполненность, конкуренция и недостаточная проверка начинающих альпинистов делают его еще более опасным.

Большое количество альпинистов приближаются к горе в Непале, и этот процесс включает в себя 10-дневный поход до базового лагеря, недели акклиматизации на высоте и еще неделю восхождения на вершину.

И путешествие это изнурительное. Известно, что на Эвересте погибло более 300 человек, и, по оценкам, около 200 их тел остаются там, потому что их было слишком трудно извлечь.

Прошлая весна установила печальный рекорд, когда, по данным Гималайской базы данных, организации, занимающейся альпинизмом, погибло 18 человек, что сделало этот год самым смертоносным за последнее время.