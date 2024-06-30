"На чем она дальше полетела?" - В TikTok показали невероятное приземление ракет Маска. Некоторые зрители не поверили

🎥 Видео

Опубликовано: 30.06.2024 10:13 , Обновлено: 30.06.2024

В интернете появилось видео приземления сразу двух ступеней Falcon Heavy. Они сначала, кажется, падали на землю, а потом включились двигатели и ракеты грациозно приземлились недалеко друг от друга.

Впрочем, русскоязычные пользователи TikTok разделились на два лагеря. Одни восторженно хвалили достижения компании SpaceX, созданной миллиардером Итоскм Маском.

“Просто как фантастический фильм в реале. очень, очень круто”, - написал подписчик.

“МАСК ТО СУПЕРМЕН!!!” - вторил другой.

Другие пытались безуспешно доказать, что видео - это “обратная съемка” с “наложенным звуком.

На вопрос, как ракета летела бы вверх без работающего двигателя в случае, если это “обратная съемка”, они ничего внятного ответить не смогли.

“Столько народу пишут обратная съёмка, и на чем она дальше полетела после отключения?” - задал вопрос подписчик.