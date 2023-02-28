На Белгород рухнуло три беспилотника
В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом вечером 27 февраля сообщили местные телеграм-каналы и власти области.
Как утверждает глава Белгородщины Вячеслав Гладков, никто из людей не пострадал. Однако в некоторых зданиях, по его словам, выбило окна, кое-где повредились автомобили.
В свою очередь мэр города Валентин Демидов сообщил, что один из беспилотников залетел в окно квартиры.
Очевидцы сообщили, что сильного шума во время падения летательных аппаратов не было.
В свою очередь, телеграмм канал Mash утверждает, что система ПВО сбила над Белгородом Ту-141 «Стриж», которые якобы летели в сторону электрической подстанции. А Белгородский осведомитель написал, что дроны, якобы несли взрывчатку.
Тем временем в Сети опубликовали фото и видео с места происшествия:
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