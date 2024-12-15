"Мы не знаем" - ФБР и разведка не смогли объяснить загадочные дроны, всполошившие жителей США

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Опубликовано: 15.12.2024 08:35 , Обновлено: 15.12.2024

Представители национальной безопасности США попытались развеять опасения по поводу таинственных беспилотников, замеченных на северо-востоке страны. Но получилось у них не очень.

В интервью на передаче Fox News Digital Saturday приняли участие высокопоставленные чиновники администрации Байдена, включая представителей ФБР, Федерального управления гражданской авиации (FAA), Совета национальной безопасности (NSC), Министерства внутренней безопасности (DHS) и Министерства обороны (DOD).

Представители ведомств так и не смогли раскрыть тайну о происхождении беспилотников. Таинственные летательные аппараты были впервые замечены в небе над северной частью Нью-Джерси в середине ноября, в последствии тысячи жителей неоднократно видели их в течение последних нескольких недель.

Во время беседы с журналистами представитель ФБР сообщил, что его ведомство получило 5000 сообщений с тех пор, как в ноябре над Гарден-Стейт был замечен первый таинственный БПЛА. Из этих 5000 сообщений около 100 требуют дальнейшего расследования, признался чиновник

А представитель DHS, в свою очередь, рассказал, что, хотя его ведомство рассматриваете не все сообщения о беспилотниках как заслуживающие доверия, тем не менее там пока не могут объяснить причины появления БПЛА и из источник. Представитель Министерства обороны США добавил, что ведомство не собрало “никаких разведданных или наблюдений, которые указывали бы на то, что [беспилотники] были связаны с иностранным субъектом или что у них были злонамеренные намерения”.

“Но, знаете, чтобы просто сказать вам, мы не знаем, - сказал представитель. - Мы не смогли найти или идентифицировать операторов или пункты отправления”.

Откуда взялись дроны?

По данным местных властей, с 18 ноября над Нью-Джерси были замечены десятки загадочных беспилотников. Первоначально БПЛА были замечены вблизи реки Раритан, которая впадает в водохранилище Раунд-Вэлли - крупнейшее в Нью-Джерси, сообщило агентство Associated Press.

Вскоре случаи наблюдений были зафиксированы на другие районы штата, включая побережье Нью-Джерси. Некоторые из полетов были замечены вблизи арсенала Пикатинни - секретного военного исследовательского объекта. А также вблизи поля для гольфа избранного президента Дональда Трампа в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси.

В соседнем Нью-Йорке 12 декабря сообщалось о нескольких беспилотниках, пролетавших над Бронксом, сообщил представитель полиции телеканалу CBS News. Офицеры, прибывшие на место происшествия, видели, как беспилотники пролетали над их головами, но вскоре после этого они исчезли. По данным полиции штата Нью-Йорк, о беспилотниках также сообщалось в других частях штата.

Член законодательного собрания штата Нью-Джерси Доун Фантазия заявила, что беспилотники, по-видимому, не обнаруживаются традиционными методами, такими как вертолет и ралиолокация. Она также сообщила, что дроны имеют диаметр до 1,8 м, летают с выключенным освещением и “действуют скоординированно”.

Ее комментарии резко контрастируют с более ранними заявлениями Белого дома, где предположили, что это “пилотируемые летательные аппараты”.