"Мы этого не делаем" - Песков объяснил, почему в Кремле не называют бои в Украине войной

Опубликовано: 11.05.2023 09:34 , Обновлено: 11.05.2023

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, в интервью сербо-боснийскому телеканалу ATV заявил, что в Украине идет не война.

«Россия не воюет, мы этого не делаем. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем», — заявил он.

Ранее глава «ДНР» Пушилин заявлял, что украинский город Соледар, который недавно захватили российские войска, «нет смысла восстанавливать» из-за огромных разрушений. В то же время, по оценкам ООН, в Мариуполе были уничтожены или повреждены до 90% многоквартирных и до 60% частных домов. А ЕС осудил войска РФ за “неизбирательные” удары по гражданским объектам в Украине.

“Ракетные удары и удары беспилотников снова были нацелены на Одессу и столицу Киев. Это происходит в дополнение к российским неизбирательным атакам на гражданскую инфраструктуру в Херсонской области с применением тяжелой артиллерии, в результате которых пострадали, в частности, большой супермаркет, железнодорожная станция и автозаправочная станция”, – заявили в ЕС после майских ударов россиян.

“Трудно было представить”

Рассуждая, зачем Россия вторглась в Украину, Дмитрий Песков признался, что ее власти не представляли, как союзники Киева смогут помочь стране.

“В тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт. Сейчас НАТО является де-факто участником этого конфликта на стороне Украины. Вы сами знаете о больших запасах оружия, боеприпасов, боевых материалов, финансовых средств и так далее. При этом каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия”, - пожаловался Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не намерен прекращать войну и втожение в Украину, несмотря на поддержку Западом Украины: “Россия — слишком большая страна, чтобы с ней так обращались, и Россия — слишком сильная страна, чтобы сдаваться”, — заявил Дмитрий Песков.

“Спаси мое лицо”

Тем временем, в США влиятельная газета The New York Times опубликовала колонку трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Томаса Фридмана. Тот сделал вывод, что у Путина никогда не было плана “Б”, и теперь он не может ни одержать победу, ни проиграть, ни остановиться.

По его мнению, если бы эта военная операция имела название, она бы называлась “Спаси мое лицо”. Томас Фридман написал, что это делает эту войну одной из самых нелепых войн современности: “Президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны до тех пор, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком”.