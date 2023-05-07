Москву из-за пожара накрыло черное облако

🎥 Видео

Опубликовано: 07.05.2023 17:57 , Обновлено: 07.05.2023

Появилось видео черного облака дыма, накрывшего район Москвы, где начался масштабный пожар. Местные власти заявили, что всему виной горящий мусор на стройке.

Тг-каналы поделились видео пожара на стройке в московаком ПИК “Новое Очаково”.

В МЧС сообщили, что общая площадь — около 500 квадратов. Сведений о пострадавших так и не поступало, сообщили в МЧС. Позднее пожар потушили.

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