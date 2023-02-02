Моравецкий заявил о планах Путина атаковать Украину из Беларуси в марте-апреле

🎤 Мнение

Опубликовано: 02.02.2023 14:58 , Обновлено: 02.02.2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью немецкому изланию Bild, что Владимир Путин и его генералы планируют весной наступление с территории Беларуси. Премьер Польши сослался на характер президента РФ и цели, которых он хочет достичь в Украине, но доказательств своей теории не привел.

«Я думаю, что это план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, окружить Украину. И при подготовке всех этих планов он, вероятно, решит, что ему придется атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключить нападение с белорусской стороны на северную часть Украины, чтобы Киев был окружен с запада”, - заявил польский премьер.

По словам Матеуша Моравецкого, новое наступление России, произойдет, когда подсохнет грязь в марте или апреле, “и это будет очень жесткое наступление”.

“Я думаю, что, к сожалению, он не только полон ненависти к Украине, но и хочет еще раз показать своему народу, что он способен играть в долгую, никогда не сдается. И [поэтому] он снова нападет на Киев, да, у меня есть такой страх”, - поделился мнением о Путине глава польского правительства.

Власти Беларуси не комментировали пока заявление польского премьера. Однако ранее заявили, что нахождение российских войск на территории страны призвано быть “сдерживающим фактором”. А совместная белоруско-российская группировка нацелена только на оборону “границ союзного государства”. При этом и в Генштабе Украины не раз уже заявляли, что не видят на данный момент угрозы с территории Беларуси. По их данным, в Беларуси находится до 9 тыс российских военных, которые не способны угрожать Украине.