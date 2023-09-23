Премьер Польши потребовал от Зеленского "не оскорблять поляков"

Опубликовано: 23.09.2023 08:56 , Обновлено: 04.07.2024

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот никогда больше "оскорблял" поляков. Так он отреагировал на заявление украинского лидера на Генассамблее ООН, где тот подверг критике действия Польши. Об этом 22 сентября сообщило агентство PAP.

“Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно в ООН, поляки этого не допустят», — цитируют Моравецкого СМИ.

И добавил, что “Мы будем защищать все наши аргументы в нынешнем геополитическом контексте, и мы знаем, как эти аргументы должны быть оформлены”.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда, отвечая на вопрос о выступлении Зеленского, сказал, что хоть тот и не упомянул Польшу, но “была фраза, и мы все ее поняли”. По его словам, “то, что он говорил, было несправедливо” и добавил, что ему “было достаточно горько”.

Что происходит?

Напомним, ранее Польша решила продлить запрет на импорт украинского зерна, чтобы защитить своих фермеров от более дешевой продукции, что возмутило Киев.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал польский запрет «политическим театром», выгодным России.

«Тревожно видеть, как некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера», — сказал он.

При этом, как считают аналитики американского Института по изучению войны, конфликт по экспорту украинского зерна не “существенно влияет” на отношения двух стран.

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