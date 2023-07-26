Молдова приказала российским дипломатам покинуть страну. Причем тут антенны?

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Опубликовано: 26.07.2023 13:52 , Обновлено: 26.07.2023

Молдова объявила о сокращении числа дипломатических сотрудников в российском посольстве. Это стало реакцией на известия, что РФ установила для слежки за Молдовой рекордное количество оборудования на крыше дипмиссии в Кищиневе.

По одним данным, МИД Молдовы вышлет из страны 45 сотрудников посольства РФ из-за подозрений в шпионаже. По другим (информация Deschide.MD), количество сотрудников посольства РФ в Кишиневе сократят с 84 до 25. Таким образом, в Кишиневе останется 10 российских дипломатов и 15 сотрудников техперсонала посольства.

25 июля Молдова вызвала российских дипломатов в связи с сообщениями СМИ о том, что российское посольство в Кишиневе установило на своей крыше большое количество спутникового оборудования, которое, по сообщениям, могло использоваться для шпионажа.

“Считаем абсолютно неприемлемыми любой шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы, представляющие прямой вызов и угрозу суверенитету и национальной безопасности нашего государства”, – отметили в МИД Молдовы.

«В течение многих лет мы являлись объектом определенной вражеской деятельности и политики со стороны России. Значительная часть таких действий осуществлялась через посольство… Важно, чтобы дипломатические службы сосредотачивались на развитии хороших отношений… Мы достигли общего согласия относительно необходимости ограничения количества аккредитованных дипломатов из России. Чтобы было меньше лиц, действующих для дестабилизации ситуации в Республике», — заявил министр иностранных дел Молдовы Ник Попеску.

Отношения между Россией и Молдовой были напряженными с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Российские войска дислоцированы в самопровозглашенном Приднестровье, который непосредственно граничит с Украиной.

В РФ в ответ традиционно заявили, что это решение подрывает возможность диалога между странами.

Тем временем, глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкс решил отреагировать на шпионский скандал. Он сфотографировал крышу здания дипмиссии ЕС, указав, что антенн там нет, так как у сотрудников «нет времени смотреть телевизор».

«Еще один жаркий летний день в Кишиневе. Мы проверили крышу Представительства ЕС — кондиционеры работают на полную мощность, спутниковых антенн нет. У нас так много работы, что нет времени смотреть телевизор», — написал Мажейкс в Facebook.

Ранее Телеграф сообщил, что правительство Молдовы составило “черный список” россиян, которым запрещен въезд в страну. Пока он не был опубликован, но в скором времени может стать публичным. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире TV8, сообщило местное издание Newsmaker.

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