Молдова отказалась от российского газа

Опубликовано: 16.03.2023 09:22 , Обновлено: 16.03.2023

Молдова больше не получает российский газ и не подвергается "шантажу" со стороны газового гиганта "Газпром" из-за трудностей с оплатой поставок, заявил министр энергетики страны.

Виктор Парликов, выступая в среду вечером на телеканале TV8, заявил, что “Газпром” с декабря осуществлял поставки только в поддерживаемый Россией сепаратистский регион Молдовы “Приднестровье”.

Но Приднестровье, по его словам, никогда не платило “Газпрому” за газ, который оно получает. “Приднестровье не платило за газ раньше и не платит сейчас, - сказал Парликов. - Там “Газпром” мирится с долгами. Но когда (остальная часть Молдовы) получала газ, российская компания прибегла к сокращению поставок, к шантажу”.

По его словам, Молдова, зажатая между Украиной и членом Европейского союза Румынией, смогла обеспечить поставки в Европу благодаря кредитам Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн евро (318 млн долларов).

При этом, властям Молдовы удалось сэкономить значительные объемы газа зимой, и поэтому запасов в хранилищах хватит на несколько месяцев. Об этом заявил 15 марта директор государственного предприятия Energocom Виктор Брынзарь.

«Если в зимние месяцы потребление должно было быть около 100 млн кубов, то этой зимой оно могло сократиться до 50. В летние месяцы Молдова потребляет около 1 млн кубов в день, то есть 30 млн кубометров в месяц», — заявил Брынзарь.

По его словам, Молдова нашла источники газа дешевле, чем российский. «Уже в марте мы можем сделать первые закупки. Скоро подсчитаем среднюю стоимость газа за первые три месяца 2023 года. Она будет ниже, чем цена «Газпрома», — пообещал Брынзарь.

По его словам, средняя цена продажи газа Moldovagaz за январь, февраль и март составит около $1100.