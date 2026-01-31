Молдова и Украина остались без света

Опубликовано: 31.01.2026 14:10 , Обновлено: 31.01.2026

В субботу в Молдове было временно отключено электроснабжение из-за проблем с сетью в соседней Украине, сообщило Министерство энергетики этой страны. Это привело к отключению светофоров в городах и задержке таможенного оформления товаров на границе.

«В национальной электроэнергетической системе сложилась довольно деликатная ситуация. В Украине сработала система электроэнергетической защиты, и мы, как совместное с Украиной предприятие по производству электроэнергии, немедленно пострадали от этих сбоев… Мы заверяем, что сотрудники «Молдэлектрики» прилагают все усилия для скорейшего устранения ситуации. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

Российские войска уже несколько лет атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Этой зимой десятки тысяч людей остались без электричества, отопления и воды или имеют очень ограниченный доступ к ним.

В самой Украине в субботу свет отключили практически по всей стране. В Киеве к тому же попала вода по всему городу, сообщил местный водоканал.

Власти Украины не сразу прокомментировали масштабный блэкаут.

«Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях», — говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

Из-за сбоя отключили блоки атомных электростанций.

«В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применяются специальные графики аварийных отключений. Энергетики «Укренерго» (национальный оператор энергосистемы Украины) работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Помимо названных Галущенко областей экстренные отключения были объявлены также в Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.